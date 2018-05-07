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За ходом строительства квартир для ярославских детей-сирот будут следить в режиме онлайн
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За ходом строительства квартир для ярославских детей-сирот будут следить в режиме онлайн 

Портал органов государственной власти Ярославской области 32 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Об этом рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаил Рысев. В прошлом году департамент заключил государственный контракт с ООО «Выбор» на приобретение 83 жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома.
— Для осуществления контроля за исполнением обязательств застройщика и по срокам, и по качеству выполненных работ достигнута договоренность об установке видеокамер на объекте строительства — жилом доме в городе Ярославле на улице Ранней, в районе дома №9, — сообщил Михаил Рысев. — Теперь ход возведения можно отслеживать через онлайн-камеры, установленные на стройке.
В соответствии с договором квартиры должны быть переданы до 15 декабря 2018 года. В настоящее время уже заложен фундамент и началось строительство первого этажа здания.
Всего в 2017 году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было предоставлено 148 квартир. С начала этого года — 75 квартир.
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