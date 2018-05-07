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Проект готов: Cтарую Уфу застроят многоэтажками
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Проект готов: Cтарую Уфу застроят многоэтажками 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе под застройку отдадут квартал, ограниченный улицами Менделеева, Бехтерева и Пирогова. Документ с соответствующим распоряжением за подписью мэра Уфы Ирека Ялалова опубликован на официальном сайте городской администрации.
Площадь участка под застройку — 3,69 гектара. Здесь вскоре вырастут три многоэтажки. Самая высокая из них — на 35 этажей.
— Общий жилищный фонд в проектируемых домах рассчитан на проживание 1369 жителей. Расчетная жилищная обеспеченность общей площади квартир в проектируемых жилых домах составляет 40 квадратных метров на человека, — сообщается в постановлении администрации Уфы.
Из бумаги следует, что на территории застройки сохранятся существующие Свято-Сергиевский храм, воскресная школа, гостиница и двухэтажный дом Шепелевых, имеющий архитектурную ценность.
В новом квартале появится подземная парковка, трансформаторная подстанция, кафе и детский сад на 70 мест. Застройщик обещает обустроить прогулочные зоны, спортивную и смотровую площадки.
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