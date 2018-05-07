В дворах на Гастелло в Сокольниках появятся новые скамейки, спортивные снаряды и игровые комплексы

В течение всего весенне-летнего периода в Сокольниках будет проходить комплексное благоустройство. В этом году благодаря активным гражданам в программу включены тринадцать дворовых территорий, в том числе три двора на улице Гастелло.

Так, во дворе 37-го дома на Гастелло будет проведен ремонт более 2,7 тысяч «квадратов» асфальтобетонного покрытия, 617 погонных метров бордюрного камня, выполнена установка 110 погонных метров газонного ограждения. Также двор оборудуют новыми скамейками и урнами.

Большой фронт работ намечен во дворе дома 39 на Гастелло. Здесь отремонтируют 3,3 тысяч квадратных метров газона, 2,6 тысяч квадратных метров асфальта и 1,1 тысяч погонных метров бортового камня. Новое полиуретановое покрытие площадью 275 квадратных метров украсят новый игровой комплекс «Самолет», детская горка, 6-местная карусель, качалка на пружине, песочница, 3 вида качелей и спортснаряды.

Во в дворе дома №41 на Гастелло установят новый теннисный стол, баскетбольные стойки и футбольные ворота. Также будет выполнен ремонт газона, асфальта и бортового камня — 2,7 тысяч квадратных метров, 2,2 тысяч квадратных метров и 790 погонных метров соответственно.

Отметим, в этом году комплексное благоустройство затронет тринадцать дворов в Сокольниках.