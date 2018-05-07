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В Перми девочка вывела из горящей квартиры младших сестёр и брата
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В Перми девочка вывела из горящей квартиры младших сестёр и брата 

АиФ Пермь 34 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Квартира многодетной семьи из Перми серьёзно пострадала в огне. Во время пожара в доме находились дети.
Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар в квартире, которая находится девятом этаже 9-этажки по ул. Ветлужская, 60 произошёл днём. Во время возгорания в квартире находились пять человек: четверо детей 15-ти, 10-ти, 4-х и 3-х лет их дядя. Родители были на работе. Пожар начался в комнате, где в тот момент никого не было. Пламя обнаружила старшая из детей. Она самостоятельно вывела младших сестер и брата из квартиры и сообщила о пожаре дяде и соседям, которые позвонили пожарным. Мужчина в это время пытался потушить горящий диван.
На место выехали пожарные и приступили к тушению огня. Они ликвидировали пламя через 20 минут. Площадь пожара составила 17 квадратных метров. Сгорели вещи в комнате и закоптилась квартира. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Пожар начался в комнате около дивана, где было включено в розетку зарядное устройство.
В огне никто не пострадал, но семья потеряла все вещи. Знакомые просят помочь погорельцам, которые нуждаются в одежде, постельном белье, одеялах, подушках и так далее.
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