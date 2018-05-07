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В Красноглинском районе отремонтировали 45 тыс. кв. м. дорог
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В Красноглинском районе отремонтировали 45 тыс. кв. м. дорог 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
На ул. Батайской асфальтобетонное покрытие было обновлено на площади 24 тыс. кв. метров, на нескольких улицах поселка Береза — еще на 21 тыс. квадратов. Как сообщили Волга Ньюс в подрядной организации, работы были начаты 27 апреля и завершены 6 мая. Дальше дорожники и их техника передислоцируются в другие районы Самары.
"Всего в рамках контракта картами необходимо отремонтировать около 500 тысяч кв. метров проезжей части, — говорит представитель ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов. — Мы фрезеруем старое, износившееся покрытие, после чего укладываем новый слой асфальтобетона. При этом производится замена люков дождеприемных и смотровых колодцев. Работы ведутся преимущественно ночью, чтобы не мешать движению транспорта".
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