«Растянули одеяло внизу, сказали прыгать»: в Перми соседи спасли ребенка из горящей квартиры

Вечером 5 мая в квартире на улице Фонтанной произошел пожар. Спасаясь от огня, шестилетнему мальчику пришлось прыгать из окна горящей квартиры.

Пожар в девятиэтажном доме на улице Фонтанная, 9 произошел 5 мая около 18:00. Первыми огонь заметили соседи — они увидели, что из окна квартиры на третьем этаже просит помощи мальчик. Люди растянули одеяло и сказали ребенку прыгать вниз.

— Из объяснений соседей стало известно, что они растянули одеяло внизу, сказали ребенку прыгать, — пояснили в МЧС . — Все закончилось благополучно: соседи поймали мальчика в одеяло, он не пострадал.

Прибывшие пожарные потушили горящую квартиру за несколько минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание в комнате произошло из-за детской шалости. Ребенок находился дома один.