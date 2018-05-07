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«Растянули одеяло внизу, сказали прыгать»: в Перми соседи спасли ребенка из горящей квартиры
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«Растянули одеяло внизу, сказали прыгать»: в Перми соседи спасли ребенка из горящей квартиры 

59.ru 44 минуты назад
Фото: 59.ru
Вечером 5 мая в квартире на улице Фонтанной произошел пожар. Спасаясь от огня, шестилетнему мальчику пришлось прыгать из окна горящей квартиры.
Пожар в девятиэтажном доме на улице Фонтанная, 9 произошел 5 мая около 18:00. Первыми огонь заметили соседи — они увидели, что из окна квартиры на третьем этаже просит помощи мальчик. Люди растянули одеяло и сказали ребенку прыгать вниз.
— Из объяснений соседей стало известно, что они растянули одеяло внизу, сказали ребенку прыгать, — пояснили в МЧС. — Все закончилось благополучно: соседи поймали мальчика в одеяло, он не пострадал.
Прибывшие пожарные потушили горящую квартиру за несколько минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание в комнате произошло из-за детской шалости. Ребенок находился дома один.
5 мая в Нытве сотрудники ДПС спасли на пожаре мать с двумя детьми.
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