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Пермяк продаёт кота-целителя, умеющего общаться с потусторонним миром, за 2 млн рублей
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Пермяк продаёт кота-целителя, умеющего общаться с потусторонним миром, за 2 млн рублей 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Житель Перми разместил в Интернете объявление о продаже своего кота по цене квартиры, пишут местные СМИ.
Питомец, как утверждает хозяин, уникален и имеет целый ряд необычных и полезных свойств, главные из которых — исцеление от болезней и «привлечение» денег. Пушистое животное он оценил в 2 млн рублей.
Владелец кота утверждает, что пятилетний кот продолжительное время жил с «очень заряженным энергией» человеком и питался этой энергией, после чего и приобрёл уникальные способности. В объявлении написано, что кот притягивает удачу в бизнесе и его приобретение быстро окупится. Кроме того, животное может заглядывать в потусторонний мир.
«Кот имеет также целительные свойства, всегда, когда кто-то из членов семьи болел, хватало нескольких часов сна с котом на груди, и болезнь уходила. Также ходит в туалет в положенное место», — сообщается в объявлении. Стоимость в 3 млн рублей продавец считает вполне адекватной, но допускает небольшой торг и только в том случае, если коту понравится его новый хозяин.
Раньше в Сети также публиковали объявление о продаже кота-людоеда, за которого хозяйка просила 100 тысяч рублей, чтобы возместить ущерб от четвероногого питомца. В Новочеркасске тоже продавали волшебного кота, за которого просили 2,5 млн рублей.
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