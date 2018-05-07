Пермяк продаёт кота-целителя, умеющего общаться с потусторонним миром, за 2 млн рублей

Житель Перми разместил в Интернете объявление о продаже своего кота по цене квартиры, пишут местные СМИ.

Питомец, как утверждает хозяин, уникален и имеет целый ряд необычных и полезных свойств, главные из которых — исцеление от болезней и «привлечение» денег. Пушистое животное он оценил в 2 млн рублей.

Владелец кота утверждает, что пятилетний кот продолжительное время жил с «очень заряженным энергией» человеком и питался этой энергией, после чего и приобрёл уникальные способности. В объявлении написано, что кот притягивает удачу в бизнесе и его приобретение быстро окупится. Кроме того, животное может заглядывать в потусторонний мир.

«Кот имеет также целительные свойства, всегда, когда кто-то из членов семьи болел, хватало нескольких часов сна с котом на груди, и болезнь уходила. Также ходит в туалет в положенное место», — сообщается в объявлении. Стоимость в 3 млн рублей продавец считает вполне адекватной, но допускает небольшой торг и только в том случае, если коту понравится его новый хозяин.