Ещё
Главные следователи Тюмени и Югры увеличили свои доходы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные следователи Тюмени и Югры увеличили свои доходы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, глава тюменского управления СК Михаил Богинский заработал на 1,8 миллиона рублей больше, чем в 2016 году, — 5,3 миллиона рублей.
Его супруга, Ирина Богинская, которая занимает должность замглавы администрации Тюмени, заработала в 2017 году 2,5 миллиона рублей. В собственности Михаила Богинского находится автомобиль Jeep Wrangler. Его супруга владеет авто Porsche Macan, а также квартирой на 63 квадратных метра, земельным участком, жилым домом на 113 квадратных метров.
Доходы главы СУ СКР по ХМАО — Югре Анвара Ахмедзянова по итогам 2017 года также увеличились и составили 3,3 миллиона рублей. В 2016 году главный следователь Югры заработал 2,7 миллиона рублей. Ему также принадлежит доля в квартире на 115 квадратных метров и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150. У его супруги доходов нет, она владеет земельным участком и домом в 92 квадратных метра.
Фото Евгения Поторочина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Петербургский суд разрешил передачу государству имущества «Свидетелей Иеговы» После обрушения рынка в Саратове эксперта заподозрили в ложном заключении Конкурс на строительство обхода Куеды в Прикамье объявят в середине мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели164
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»80
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой930
LIVE: Инаугурация президента России129
Летчик Ярошенко попрощался с семьей493
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение