Главные следователи Тюмени и Югры увеличили свои доходы 

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, глава тюменского управления СК Михаил Богинский заработал на 1,8 миллиона рублей больше, чем в 2016 году, — 5,3 миллиона рублей.
Его супруга, Ирина Богинская, которая занимает должность замглавы администрации Тюмени, заработала в 2017 году 2,5 миллиона рублей. В собственности Михаила Богинского находится автомобиль Jeep Wrangler. Его супруга владеет авто Porsche Macan, а также квартирой на 63 квадратных метра, земельным участком, жилым домом на 113 квадратных метров.
Доходы главы СУ СКР по ХМАО — Югре Анвара Ахмедзянова по итогам 2017 года также увеличились и составили 3,3 миллиона рублей. В 2016 году главный следователь Югры заработал 2,7 миллиона рублей. Ему также принадлежит доля в квартире на 115 квадратных метров и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150. У его супруги доходов нет, она владеет земельным участком и домом в 92 квадратных метра.
Фото Евгения Поторочина