Три компании взялись завершить крупнейший в Новосибирске микрорайон-долгострой

НОВОСИБИРСК , 7 мая. / ТАСС /. Власти Новосибирской области подготовили и утвердили три инвестиционных проекта со строительными компаниями, которые позволят сдать в эксплуатацию пять долгостроев в регионе, объем привлеченных для завершения строительства инвестиций составит более 200 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства области.

"Три масштабных инвестиционных проекта, которые позволят завершить строительство пяти проблемных объектов Новосибирской области, возводящихся с долевым участием граждан, одобрены специальной комиссией при правительстве региона", — говорится в сообщении.

Завершение строительство четырех домов микрорайона «Закаменский» и одного долгостроя на улице Учительской взяли на себя три застройщика — ООО СК «ВИРА-Строй», ООО «Энергомонтаж», ООО «Квартал». «Данные масштабные инвестиционные проекты позволят привлечь более 200 млн рублей для завершения строительства пяти объектов долевого строительства и обеспечить возможность передачи в собственность обманутых дольщиков квартиры общей площадью более 3,5 тыс. кв. метров», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

Как ранее сообщалось, квартиры в долгостроях уже распроданы, заработать на их продаже новому инвестору не удастся, поэтому застройщиков привлекают на условиях предоставления им земельных участков с обременением в виде обязательства по достройке долгостроев.

О «Закаменском»

"Закаменский" — один из крупнейших российских долгостроев. Общее число дольщиков и членов их семей, не получивших квартиры, составляет около 4 тысяч. В 2008-2013 гг. застройщик микрорайона — компания «Неоград-Инвест» — заключила 1,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилых домов в «Закаменском» и получила от дольщиков более 2 млрд рублей.

По версии следствия, руководители «Неоград-Инвест» из этих средств похитили более 1 млрд рублей на приобретение ценных бумаг, предоставление займов, а также на иные не связанные со строительством цели. В отношении четверых топ— менеджеров «Неоград-Инвеста» ранее было возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому проходят 593 человека, его рассматривает суд. Пятый руководитель компании заключил досудебное соглашение со следствием, его дело рассматривалось отдельно, он осужден на 4,5 года колонии.

В марте в суд направлено второе уголовное дело в отношении пяти представителей руководства группы компаний «Неоград», которые обвиняются в хищении еще 1 млрд рублей из средств дольщиков.

В настоящее время недостроенными остаются четыре из семи многоэтажек жилого массива «Закаменский».