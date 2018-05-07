Корпус «Эрмитаж-Урала» в Екатеринбурге начнут строить этим летом

Фондохранилище строящегося культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» (КПЦ) появится на Вайнера, 16 до 30 ноября 2020 года. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Аукцион назначен на 28 мая. Победителю конкурса предстоит разработать проектную документацию на основании проекта «Атомстройкомплекса», провести геологические и экологические изыскания, после чего приступить к строительству, передает "Уралинформбюро"

Площадь фондохранилища составит 2,6 тысячи квадратных метров. Там предполагается разместить столярную мастерскую, склад, музейные фонды, реставрационные мастерские и фотостудии. Дизайн здания и прилегающей территории должны быть увязаны со сложившейся архитектурно-выразительной составляющей района. Также предусмотрено разноуровневое озеленение площадки. Весь процесс строительства будет транслироваться в Интернете.

Свердловской области. Стартовая цена реализации проекта составляет 290,3 миллиона рублей из городского бюджета. Общая стоимость строительства "Эрмитажа" — 600 миллионов рублей, из которых 400 миллионов будут выделены из бюджетов Екатеринбурга

Стоит напомнить, что «Эрмитаж-Урал» предусматривает возведение двух корпусов — на Вайнера, 16 и Вайнера, 11. В январе 2018 года на площадке по Вайнера, 16 были снесены двухэтажные постройки, мешавшие строительным работам. В мае на заседании Общественной палаты Екатеринбурга стало известно, что строительство главного здания КПЦ на Вайнера, 11 отложено до 2020 года.

Землю на Вайнера в Екатеринбурге признали «археологическим наследием»

Перед тем как начать работы на этом объекте, проект должен пройти дополнительную госэкспертизу, предстоит определить защитные зоны объектов культурного наследия и получить софинансирование за счет федеральной программы.

Одной из причин замедления работ на Вайнера, 11 стали археологические раскопки, проводившиеся в декабре 2017 года. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на этом участке были обнаружены гранитные плиты дореволюционной кладки — после чего участок получил статус объекта археологического наследия.

Это означает, что до начала любого строительства там должны быть проведены спасательные археологические полевые работы, причем на довольно большой площади — свыше 445 квадратных метров. Они запланированы на лето 2018 года. После участок из списка выявленных памятников исключат. На этом месте планируется возвести современный пристрой к зданию Свердловской картинной галереи, где разместятся экспозиции центра и выставка западноевропейского искусства.