Ещё
Пять новосибирских долгостроев достроят при поддержке правительства региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Путин выдвинул кандидатуру премьера

Пять новосибирских долгостроев достроят при поддержке правительства региона 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Пять проблемных домов планируют достроить и сдать обманутым дольщикам в регионе в ближайшее время.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО, по поручению главы региона Андрея Травникова подготовлено три инвестпроекта для достройки проблемных объектов. Они касаются пяти проблемных объектов, возводящихся с долевым участием граждан.
Благодаря этому в регионе смогут достроить проблемные долгострои в Закаменском микрорайоне и по ул. Учительской. Инвестировать в завершение строительство планируют более 200 млн рублей.
Кроме того, как сообщают в правительстве, комиссией, в состав которой входят представители администрации Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска и депутатского корпуса, впервые начато формирование списка «обманутых дольщиков» из Реестра пострадавших граждан, права которых будут восстановлены путем передачи им квартир общей площадью более 1500 квадратных метров.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирске обрушился на землю пешеходный переход между зданиями Жара будет, но не везде. Какое лето ожидают в Сибири? На стройке в Новосибирске рухнула центральная часть постройки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина657
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели314
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев206
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»199
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой985
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение