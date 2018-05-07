Пять новосибирских долгостроев достроят при поддержке правительства региона

Пять проблемных домов планируют достроить и сдать обманутым дольщикам в регионе в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО, по поручению главы региона Андрея Травникова подготовлено три инвестпроекта для достройки проблемных объектов. Они касаются пяти проблемных объектов, возводящихся с долевым участием граждан.

Благодаря этому в регионе смогут достроить проблемные долгострои в Закаменском микрорайоне и по ул. Учительской. Инвестировать в завершение строительство планируют более 200 млн рублей.