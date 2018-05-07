Пять новосибирских долгостроев достроят при поддержке правительства региона 

Пять проблемных домов планируют достроить и сдать обманутым дольщикам в регионе в ближайшее время.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО, по поручению главы региона Андрея Травникова подготовлено три инвестпроекта для достройки проблемных объектов. Они касаются пяти проблемных объектов, возводящихся с долевым участием граждан.
Благодаря этому в регионе смогут достроить проблемные долгострои в Закаменском микрорайоне и по ул. Учительской. Инвестировать в завершение строительство планируют более 200 млн рублей.
Кроме того, как сообщают в правительстве, комиссией, в состав которой входят представители администрации Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска и депутатского корпуса, впервые начато формирование списка «обманутых дольщиков» из Реестра пострадавших граждан, права которых будут восстановлены путем передачи им квартир общей площадью более 1500 квадратных метров.