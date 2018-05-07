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Красиво жить не запретишь: Ургант приобрел роскошный особняк в Подмосковье
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Красиво жить не запретишь: Ургант приобрел роскошный особняк в Подмосковье 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Недавно Ивану Урганту исполнилось 40 лет. С днем рождения его поздравили родные и поклонники. Он один из самых востребованных телеведущих России, а также отец троих дочерей: 18-летней Эрики, 10-летней Нины и 3-летней Валерии. Ходят слухи, что его супруга снова беременна. Известно, что шоумен хорошо зарабатывает. Недавно знакомые артиста рассказали, что он умеет делать сбережения и даже все переговоры на счет корпоративов ведет сам.
Недавно Иван приобрел особняк в элитном районе Подмосковья. «С учетом нестабильной экономики в стране он, конечно, выбрал идеальный вариант для вложений», — отметили его знакомые. Теперь у телеведущего есть земельный участок размером 50 соток с трехэтажным домом. В нем есть зимний сад-холл, каминная, столовая с выходом на открытую веранду, бильярдная и комнаты для гостей. Семья Урганта уже переехала в новые апартаменты, которые обошлись артисту в семь миллионов долларов.
У Ивана есть еще несколько квартир в Москве. Ему принадлежат трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры в центре города, а также роскошные апартаменты на 77-м этаже небоскреба делового центра «Москва-Сити». Также недалеко от нового особняка телеведущего располагается его семейное поместье, но там родные Урганта жили недолго, сообщает издание "СтарХит".
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