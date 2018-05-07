Москва получила за землю под строительство 4,7 млрд рублей

Москва в I квартале получила за землю под строительство 4,7 млрд рублей

Поступления в бюджет Москвы за аренду земли под строительство в первом квартале составили 4,66 миллиарда рублей, говорится в сообщении департамента городского имущества.

Как уточняется в нем, эта сумма включает в себя рассрочку по ранее заключенным соглашениям. Поступления от платежей по новым соглашениям составили 943,65 миллиона рублей.

С начала года департамент оформил 38 дополнительных соглашений об изменении цели предоставления земельных участков для строительства или реконструкции. Площадь участков составила 230,56 гектара, площадь нового строительства — 889,58 тысячи квадратных метров, сообщается в пресс-релизе.