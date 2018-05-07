Ректор ДТГУ Бесарион Месхи заработал за год 4 млн руб

Ректор Донского государственного университета и член Общественной палаты Ростова-на-Дону Бесарион Месхи по итогам 2017 года заработал более 4 млн руб. Это следует из декларации, опубликованной на официальном сайте первого опорного вуза. Эта сумма на 2 млн руб меньше, чем в 2016 году.

Бесарион Месхи владеет двумя земельными участками (2,2 тыс. кв м и 0,5 тыс. кв м), 1/6 от квартиры, общая площадь которой составляет 84 кв м, а также домом площадью 613 кв м. У его жены во владении четыре участка общей площадью 9 тыс. кв м, два жилых дома по 188 и 613 кв м соответственно, квартира и машина «Мерседес Бенц GL-500». ЗА 2017 год она заработала 3,1 млн руб. Их сын в прошлом году стал богаче на 100 тыс. руб.