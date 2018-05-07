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Незаконные строения у ресторана на северо-западе столицы демонтированы
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Незаконные строения у ресторана на северо-западе столицы демонтированы 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 45 минут назад
Незаконные строения, которые замаскировались под видом летних кафе у ресторана на Авиационной улице во владении 17, демонтированы по решению суда.
Ранее Госинспекцией по недвижимости было установлено, что восемь капитальных строений общей площадью 78,75 кв.м, возведены без разрешительной документации и с нарушением земельного законодательства.
В целях пресечения данного факта и принятия мер по освобождению земельного участка, незаконно возведенные строения были включены в адресный перечень объектов подлежащих демонтажу.
Владелец самостроя не согласился с выводами Госинспекции по недвижимости и обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о признании права собственности на указанные объекты и признании незаконным включение объектов в перечень Постановления Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП. В удовлетворении иска отказано. Арбитражный суд поддержал позицию контрольных органов и подтвердил законность признания объектов самостроем и обоснованность их включения в адресный перечень для дальнейшего демонтажа.
В настоящее время на территории завершены работы по демонтажу незаконно размещенных строений.
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