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Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
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Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов 

dom.lenta.ru 50 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Телеведущий Иван Ургант приобрел особняк в Подмосковье, в престижном коттеджном поселке «Горки-10» на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit.
Стоимость трехэтажного дома превысила семь миллионов долларов, в нем есть зимний сад, гостевой блок, каминная, столовая с выходом на открытую веранду и просторная бильярдная. Коттедж знаменитости построен в классическом стиле. Размер приобретенного участка — 50 соток.
«Ваня всегда был прижимистым в вопросе финансов, — рассказали изданию в окружении артиста. — У него даже директора нет! Все переговоры по корпоративным делам ведет сам. С учетом нестабильной экономики в стране он, конечно, выбрал идеальный вариант для вложений».
Как отмечает StarHit, помимо дома на Рублевке у Урганта есть жилая площадь в Санкт-Петербурге, трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры в центре столицы, апартаменты в деловом центре «Москва-Сити» и еще один дом в Подмосковье.
По данным аналитиков, средняя цена загородного дома на Рублевке составляет 82 миллиона рублей. Треть поселков по этому направлению показывают крайне слабые продажи, так как в них представлены в основном дорогие и морально устаревшие объекты. В агентстве Kalinka Group осенью 2017-го заявляли, что собственники 90 процентов особняков на Рублевском шоссе продают свои дома с 50-процентной скидкой.
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