Около трети всех дорог не соответствуют нормативам во Владивостоке

Доля дорог, не соответствующих нормативам, во Владивостоке , в 2017 году составила 182,77 километра или 29,41%. Об этом сообщил сайт prim.news со ссылкой на пояснительную записку к докладу главы Владивостока.

В документе отмечается, что в ближайшее время кардинально решить проблему не получится: доля протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, в 2018 год оценивается на 29,3%, в 2019 году — 29,2%, в 2020 году — 29%.

Во Владивостоке с конца апреля привели в порядок почти две тысячи квадратных метров дорог. В 2018 году планируется ремонт дорожного полотна общей площадью около 55 тысяч квадратных метров.