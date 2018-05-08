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Около трети всех дорог не соответствуют нормативам во Владивостоке
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Около трети всех дорог не соответствуют нормативам во Владивостоке 

360tv.ru 7 минут назад
Фото: 360tv.ru
Доля дорог, не соответствующих нормативам, во Владивостоке, в 2017 году составила 182,77 километра или 29,41%. Об этом сообщил сайт prim.news со ссылкой на пояснительную записку к докладу главы Владивостока.
В документе отмечается, что в ближайшее время кардинально решить проблему не получится: доля протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, в 2018 год оценивается на 29,3%, в 2019 году — 29,2%, в 2020 году — 29%.
Во Владивостоке с конца апреля привели в порядок почти две тысячи квадратных метров дорог. В 2018 году планируется ремонт дорожного полотна общей площадью около 55 тысяч квадратных метров.
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