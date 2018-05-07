Рынок недвижимости Шарджи открыли для иностранцев 

Решение властей Шарджи открыть рынок недвижимости для иностранцев является поворотным моментом. Еще в 2014 году нерезидентам разрешили владеть недвижимостью эмирата на правах 100-летней долгосрочной аренды. Теперь же эксперты ожидают, что нововведение поможет местному рынку конкурировать с соседними, пишет Khaleej Times.
“Девелоперы теперь смогут позиционировать свои проекты в глобальном масштабе и нацеливать продажи на покупателей со всего мира, а не только на жителей стран Персидского залива. Раньше инвесторы неохотно покупали недвижимость в эмирате, даже имея визу резидента ОАЭ, поскольку не были уверены в будущем. Теперь все изменится”, — говорит представитель компании Cluttons Сюзанн Эвелей.
“Шарджа всегда была популярна, особенно у инвесторов из Азии и арабских стран, благодаря низкой стоимости жизни и дружелюбной к семьям атмосфере. Теперь эти инвесторы могут владеть здесь собственным жильем. К тому же, эмират гораздо дешевле, чем соседний Дубай, что также должно стимулировать капиталовложения”, — утверждает Джон Стивенс, управляющий директор Asteco.