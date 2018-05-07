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Tekta Group будет строить жилье только в Москве
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Tekta Group будет строить жилье только в Москве 

РИА Недвижимость 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Девелопер Tekta Group, специализировавшийся на жилом рынке Подмосковья, намерен строить жилье только в Москве, сообщила в понедельник газета "Ведомости".
Спрос на новостройки на столичном рынке гораздо более внушительный, пояснил изданию гендиректор Tekta Group Роман Сычев. По его словам, все подмосковные проекты компании успешно реализованы, а новые больше не разрабатываются.
По данным газеты, уже в 2018 году компания готова приступить к строительству в Москве трех проектов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров.
Один из них — комплекс "Городские резиденции Spires" на Нежинской улице общей площадью почти 80 тысяч квадратных метров и стоимостью около 4 миллиардов рублей. Также компания намерена построить около 70 тысяч "квадратов" во 2-м Силикатном проезде. Инвестиции в этот проект составят примерно 3,3 миллиарда рублей.
Крупнейшим московским проектом Tekta может стать возведение до 180 тысяч квадратных метров в Нагатинской пойме. В прошлом году компания вела переговоры о покупке там 8,4 гектара у Aeon Corporation. Как указывает газета, о закрытии сделки стороны не сообщали, но на сайте Aeon информации об этом комплексе больше нет.
Tekta Group с 2016 года строит в Москве единственный жилой комплекс на "Водном стадионе" площадью 108 тысяч "квадратов". На рынке владельцами компании, которые официально не раскрываются, считаются акционеры дистрибутора компьютерной техники "Мерлион" Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и Олег Карчев.
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