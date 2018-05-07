Tekta Group будет строить жилье только в Москве

Спрос на новостройки на столичном рынке гораздо более внушительный, пояснил изданию гендиректор Tekta Group Роман Сычев . По его словам, все подмосковные проекты компании успешно реализованы, а новые больше не разрабатываются.

По данным газеты, уже в 2018 году компания готова приступить к строительству в Москве трех проектов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров.

Один из них — комплекс "Городские резиденции Spires" на Нежинской улице общей площадью почти 80 тысяч квадратных метров и стоимостью около 4 миллиардов рублей. Также компания намерена построить около 70 тысяч "квадратов" во 2-м Силикатном проезде. Инвестиции в этот проект составят примерно 3,3 миллиарда рублей.

Крупнейшим московским проектом Tekta может стать возведение до 180 тысяч квадратных метров в Нагатинской пойме. В прошлом году компания вела переговоры о покупке там 8,4 гектара у Aeon Corporation. Как указывает газета, о закрытии сделки стороны не сообщали, но на сайте Aeon информации об этом комплексе больше нет.