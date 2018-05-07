«Почта России» потратит 3 млрд рублей на недвижимость

Всего оператору нужно не менее четырех зданий, в них будет размещен сортировочный центр. Комплекс должен находиться не далее 15 километров от функционирующего логистического комплекса «Внуково» и не далее пяти километров от автомагистралей федерального значения.

По данным агентства, «Почта России» рассчитывает ввести приобретенные здания в эксплуатацию осенью текущего года. Итоги тендера планируется подвести в начале июня.