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Подрядчик строительства на Восточном обвинен в особо крупном мошенничестве
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Подрядчик строительства на Восточном обвинен в особо крупном мошенничестве 

pasmi.ru 1 час назад
Тверской райсуд Москвы арестовал на два месяца владельца и руководителя ООО «Строймонолит-14» Олега Щурова — одного из подрядчиков Спецстроя на космодроме Восточный.
Заказы не спасли от банкротства
Как пишет «Коммерсант», Тверской суд арестовал Олега Щурова 3 мая, удовлетворив соответствующее ходатайство следственных органов МВД. Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Компания «Строймонолит-14», которой владел арестованный, по некоторым данным, получила заказы, связанные с космодромом, на сумму около 656 млн рублей.
Заместителем гендиректора подрядчика работал Сергей Мордовец, брат заместителя упраздненного в прошлом году Спецстроя России Александра Мордовца. При заключении контрактов с «Строймонолитом» организации, входящие в Спецстрой, выступали заказчиком работ, а ООО — их исполнителем.
Несмотря на большой портфель заказов, «Строймонолит-14» был признан банкротом, в компании введено конкурсное управление, а качество выполненных работ вызывало претензии у заказчиков, которые подали многомиллионные иски, а также обратились в правоохранительные органы.
Так, 26 января 2017 года Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск к подрядчику со стороны ФГУП «Главное управление специального строительства »Дальспецстрой» на сумму 299,5 млн рублей.
Предметом спора стал договор №10-ут/15, заключенный между сторонами 15 июня 2015 года, — ООО выполняло «услуги по предоставлению дорожно-строительной техники с обслуживающим персоналом» на объекты космодрома Восточный. Однако их качество не удовлетворило заказчика, и суд встал на его сторону, взыскав с ООО «Строймонолит-14» задолженность в размере 222,5 млн рублей и пени в 76,9 млн рублей. В том же году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к компании со стороны ФГУП «Спецстройтехнологии». В основе иска лежало соглашение от 10 июня 2015 года, связанное с работами по строительству и вводу в эксплуатацию жилого дома в ЗАТО Углегорск. Суд взыскал с подрядчика 53,6 млн рублей.
Претензии к «Строймонолиту» и его владельцу Олегу Щурову предъявляли не только структуры Спецстроя, но и банки. «Адмиралтейский» (лицензия отозвана в 2015 году) вел с компанией длительную судебную тяжбу, требуя погасить кредит на сумму 130 млн рублей. Причем Щуров выступал личным поручителем по этому займу.
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