Новосибирец купил кухню за четверть миллиона. Она покрылась трещинами

Новосибирец Эдуард Гущин купил элитную кухню за 250 тысяч рублей — мебель покрылась трещинами, но компания-производитель не может исправить недостатки уже полгода.

«В августе 2017 года я заказал в салоне «Квартира 48» в Академгородке кухню. Заплатил 250 тысяч рублей. Кухня небольшая, но фасады там итальянские, из дерева. Проходит обозначенное время, но мне её не привезли. Звоню на горячую линию компании, а там как-то разговаривают неправильно: грубят и бросают трубку. Пришлось ехать в офис, где мне сообщили, что кухню они не успели сделать, так как дерево ещё не высохло», — рассказал Эдуард Гущин.

В итоге кухню покупателю привезли и даже выплатили указанную в договоре неустойку за просрочку — 23 тысячи рублей. Но заказчик обнаружил на фасадах шкафов два заметных скола и попросил поменять бракованные панели. Через несколько дней, по словам Гущина, ему привезли те же панели, дырки на которых были замазаны строительным белым корректирующим карандашом.

«Я пальцем вот так стираю и говорю, мол, вы что, смеётесь надо мной? Я вам такие деньги отдал. Везите, говорю, обратно», — рассказал Эдуард Гущин.

Помимо сколов на панелях покупатель получил бракованную вытяжку с трещинами на деревянном обрамлении. Через несколько дней из салона привезли замену, но с аналогичными дефектами, которые тоже пришлось менять. В итоге кухню покупателю полностью установили лишь в конце декабря 2017 года. Через два месяца деревянные фасады кухонных шкафов, по словам Гущина, начали трескаться. Он добавил, что после этого в салоне ему вновь пообещали всё исправить, но замена затянулась. Гущин утверждает, что вслед за этим ему заявили, что трещины появились из-за неправильного температурного режима в квартире.

Сейчас у Гущина остаётся растрескавшаяся кухня — новые панели привезли, но установить их он не разрешил. Новосибирец утверждает, что сотрудники мебельной компании приехали без документов: отсутствовал и акт приёма-передачи, и гарантийный договор.

Гущин пояснил корреспонденту НГС, что предложил салону «Квартира 48» снизить цену мебели на 45%, но продавец на это не пошёл.

Проблему НГС подтвердила и прокомментировала Наталья Максимова, коммерческий директор компании «Камеа» («Квартира 48» — дочерний бренд этой компании. — И. К.).

«Клиенту предложили исправление всех недостатков и выплату неустойки в размере 10% от стоимости заказа. Проблема была с фасадами. Нам поставили сырьё, которое вот так себя начало проявлять. Это, конечно, наша проблема. Мы готовы [всё] заменить. Или расторгнуть сделку. Но клиент хочет 45%, а мы не готовы на это пойти», — пояснила Наталья Максимова. Она уточнила, что при оформлении договора покупатель уже получил скидку около 37%.

«Если договор купли-продажи расторгается, то покупателю возвращается вся сумма без каких-либо удержаний. А покупатель возвращает товар. 23 тысячи, которые изначально были выплачены за нарушения сроков передачи товара, остаются у покупателя. Обязательства считаются выполненными, когда закончен монтаж, а монтаж не выполнен, значит, кухня в настоящее время считается с дефектом», — объяснил конфликтную ситуацию адвокат «Первой адвокатской коллегии» Михаил Горнович.

По словам Горновича, покупатель может ещё потребовать в суде компенсацию морального ущерба. По оценке эксперта, в данном случае можно рассчитывать примерно на 10 тысяч рублей.

Неудобство своим клиентам в марте 2017 года доставили и в компании по доставке еды «Кушай пиццу и суши». По версии следствия, из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил 14 новосибирцев получили пищевое отравление — гендиректор предприятия в ближайшее время пойдёт под суд.