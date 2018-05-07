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Власти Екатеринбурга объявили тендер на строительство центра «Эрмитаж-Урал»
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Власти Екатеринбурга объявили тендер на строительство центра «Эрмитаж-Урал» 

ТАСС 35 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Администрация города Екатеринбурга проводит тендер на строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» за 290 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщала, что строительство уральского филиала Эрмитажа начнется в 2018 году, проект утвержден, региональные власти запланировали средства на его реализацию и в настоящее время ждут финансовой поддержки со стороны федерального бюджета.
Власти города намерены выбрать исполнителя контракта в мае 2018 года, завершить строительство центра планируется в декабре 2020 года. Цена контракта составляет 290,3 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок. Подрядчик будет выбран по итогам электронного аукциона.
Учайкина отметила, что центр будет размещен в двух зданиях в центре города: в здании на ул. Вайнера, 11 будут проходить экспозиции, а на ул. Вайнера, 16 разместятся фондохранилище, а также реставрационные мастерские, классы для проведения лекций, встреч.
Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они бережно хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.
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