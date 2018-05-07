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Екатеринбург проводит тендер на строительство фондохранилища «Эрмитаж-Урал»
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Екатеринбург проводит тендер на строительство фондохранилища «Эрмитаж-Урал» 

РИА Недвижимость 25 минут назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти Екатеринбурга проводят тендер на строительство фондохранилища «Эрмитаж-Урал» за 290 миллионов рублей.
Администрация Екатеринбурга планирует к концу мая выбрать строителя фондохранилища культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», следует из материалов на портале госзакупок.
Отмечается, что построить центр нужно до 30 ноября 2020 года. Фондохранилище разместится на Вайнера, 16.
Согласно заявке, подрядчик будет выбран по итогам электронного аукциона. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 290 миллионов рублей, финансироваться строительство будет за счет средств из местного бюджета.
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