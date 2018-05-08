Столичные застройщики оштрафованы на 7 млн руб. в апреле за нарушения в сфере долевого строительства

Столичные компании оштрафованы в апреле почти на 7 млн руб. за нарушения в сфере долевого строительства, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«С 1 по 30 апреля 2018 г. комитет вынес 53 постановления о наложении административных штрафов в отношении 19 организаций-застройщиков за нарушения Федерального закона о долевом строительстве №214-ФЗ: восемь постановлений в виде предупреждения и 45 постановлений в виде штрафа на общую сумму 6 млн 950 тыс. руб.», — рассказал председатель комитета Константин Тимофеев

Он напомнил, что если штраф не оплачивается в установленный срок, комитет обращается в Федеральную службу судебных приставов для последующего взыскания этих штрафов в принудительном порядке. «Так, в апреле для принудительного взыскания судебным приставам сдано 26 постановлений на общую сумму штрафов 4 млн 210 тыс. руб. Одновременно составлено 26 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ », — добавил К. Тимофеев.

Всего с начала текущего года московские застройщики были оштрафованы на 16 млн 420 тыс. рублей за нарушения в сфере долевого строительства.