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Столичные застройщики оштрафованы на 7 млн руб. в апреле за нарушения в сфере долевого строительства
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Столичные застройщики оштрафованы на 7 млн руб. в апреле за нарушения в сфере долевого строительства 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Столичные компании оштрафованы в апреле почти на 7 млн руб. за нарушения в сфере долевого строительства, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«С 1 по 30 апреля 2018 г. комитет вынес 53 постановления о наложении административных штрафов в отношении 19 организаций-застройщиков за нарушения Федерального закона о долевом строительстве №214-ФЗ: восемь постановлений в виде предупреждения и 45 постановлений в виде штрафа на общую сумму 6 млн 950 тыс. руб.», — рассказал председатель комитета Константин Тимофеев.
Он напомнил, что если штраф не оплачивается в установленный срок, комитет обращается в Федеральную службу судебных приставов для последующего взыскания этих штрафов в принудительном порядке. «Так, в апреле для принудительного взыскания судебным приставам сдано 26 постановлений на общую сумму штрафов 4 млн 210 тыс. руб. Одновременно составлено 26 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ», — добавил К. Тимофеев.
Всего с начала текущего года московские застройщики были оштрафованы на 16 млн 420 тыс. рублей за нарушения в сфере долевого строительства.
Уточняется, что в апреле 2018 г. комитет провел 26 проверок деятельности застройщиков по привлечению средств граждан в рамках 214-ФЗ. Из них 10 — плановых документарных, 16 — внеплановых. В целом с начала года проведено 66 проверок, среди них 17 — плановые, 48 — внеплановые, одна проверка прошла совместно с прокуратурой и правоохранительными органами. Председатель Москомстройинвеста подчеркнул, что одна из основных задач проверок — выявить причины финансовых проблем застройщика либо проблем, связанных с нарушением сроков строительства объекта.
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