Москомстройинвест в апреле разрешил открыть продажи по ДДУ на шести объектах

Комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства разрешил открыть продажи по ДДУ в апреле на шести объектах, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«В апреле 2018 г. Москомстройинвест выдал шесть заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС). По двум заявкам даны отказы. Еще 27 заявок находятся в работе, поскольку почти все они поступили в комитет в последних числах месяца», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Уточняется, что всего с начала года в комитет поступило 120 заявок на получение заключения о соответствии, по 53 из них было выдано положительное заключение. «Основной причиной отказов традиционно остается некорректное заполнение проектной декларации. Такие заявки мы направляем застройщику на доработку, после чего он может снова подать документы на получение ЗОС», — пояснил К. Тимофеев.