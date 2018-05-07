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Москомстройинвест в апреле разрешил открыть продажи по ДДУ на шести объектах
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Москомстройинвест в апреле разрешил открыть продажи по ДДУ на шести объектах 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства разрешил открыть продажи по ДДУ в апреле на шести объектах, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«В апреле 2018 г. Москомстройинвест выдал шесть заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС). По двум заявкам даны отказы. Еще 27 заявок находятся в работе, поскольку почти все они поступили в комитет в последних числах месяца», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Уточняется, что всего с начала года в комитет поступило 120 заявок на получение заключения о соответствии, по 53 из них было выдано положительное заключение. «Основной причиной отказов традиционно остается некорректное заполнение проектной декларации. Такие заявки мы направляем застройщику на доработку, после чего он может снова подать документы на получение ЗОС», — пояснил К. Тимофеев.
Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест. В настоящее время в столице действуют более 106 тыс. ДДУ на сумму свыше 1 трлн руб.
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