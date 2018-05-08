Новая резиденция Антона Вайно не вписывается в его декларацию

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Недвижимая загадка

Первая не совсем понятная сделка с недвижимостью в семье 46-летнего уроженца Таллина Антона Вайно , сделавшего головокружительную карьеру после окончания МГИМО , относится к 2012 году и касается трехэтажного особняка в 770,1 кв. м в коттеджном поселке «Речное» в Барвихе. До 2012 года этой недвижимостью владела Евгения Цыплакова, которая пару недель руководила ООО «Аргумент» — одной из компаний известной дамы из «Оборонэкспорта» Евгении Васильевой . В августе того же года особняк, а вместе с ним земельный участок общей площадью 3245 кв. м и дом охраны в 283,7 кв. м, оказались в собственности жены Антона Вайно Елены Шуленковой.

«После того как осенью 2012 года Васильевой предъявили обвинения в мошенничестве и следствие принялось арестовывать все ее ценности и квадратные метры, Вайно вдруг срочно стали искать покупателя на свою только что приобретенную у знакомой Васильевой виллу», — отмечается в расследовании ЦУР.

Особняк был продан, видимо, за гроши, как, впрочем, и куплен, потому что деньги от сделок не отражены в декларациях. Новой владелицей элитной недвижимости с декабря 2012 года, согласно выписке из Единого госреестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, стала 64-летняя уроженка Таллина Татьяна Ежевская, которая, по информации «Нового времени», является родственницей бывшего министра сельскохозяйственного машиностроения Советского Союза, который вместе с дедом главы администрации Кремля Карлом Вайно заседал еще в Верховном Совете СССР.

Двойной резидент «Пирогово»

Весной 2014 года отец нынешнего главы президентской администрации, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Эдуард Вайно подарил сыну двухэтажный дом (454,2 кв. м) на территории «клуба для состоятельных любителей активного образа жизни» «Пирогово». Участок, где находится особняк, сравнительно небольшой — всего 28 соток, зато строение отделала дорогостоящими материалами итальянская мануфактура Pagano. «Ценник Pagano начинается от $5 тыс. за квадратный метр. То есть, вместе с землей подарок сыну должен был обойтись папе минимум в $4 млн», — подсчитали в ЦУР.

Однако вскорости Антон Вайно, видимо, пресытился жизнью в шумном поселке — в 2017 году он продает папин подарок. Новым владельцем этой недвижимости становится полный тезка главы совета директоров «НК-банка» Виктора Григорьева

Фото ЦУР В свою очередь, глава президентской администрации построил себе в «Пирогове» новый особняк в глубине леса у самого водохранилища. «Начиная с 2015 года, участок, на котором подрастала новая вилла, он декларировал как находящийся в пользовании. Договор аренды 60 соток он заключил на 99 лет. В сентябре прошлого года выкупил их уже в полную собственность. А заодно приобрел и 57 соток по соседству», — отмечается в расследовании ЦУР.

Согласно кадастровому учету, на участке Вайно имеется двухэтажная хозяйственная постройка (гараж и помещение для охраны) площадью 214,5 кв. м, хотя в выписке из Росреестра от 24 апреля ее собственник не указан. Основного здания на кадастровой карте нет. «Площадь фундамента под особняком Вайно — около 700 кв. м, а жилая площадь будет, очевидно, уже свыше 1000 кв. м (плюс большая открытая терраса)», — отмечают журналисты.

Загадки декларирования

Согласно антикоррупционной декларации за 2017 год, доход Антона Вайно составил 255,8 млн рублей. В эту сумму вошли деньги от продажи папиного особняка с землей. В прошлом же году Вайно купил два земельных участка 5748 кв. м и 6058 кв. м (или в сумме 118 соток) за счет, как он указывает, продажи дома и земельного участка. Согласно той же декларации, супруга чиновника за 2017 год получила доход 5,7 млн рублей.

Тут и встает вопрос, на который не дает ответ декларация. Согласно информации компании «ГУТА-Девелопмент», занимающейся реализацией резиденций в «Пирогове», прибрежный участок 50 соток оценивается в $3 млн То есть, новые вайновские 118 соток стоят порядка $7 млн Плюс особняк, который обошелся в сумму не меньше $5 млн Таким образом, в общей сложности новое приобретение стоило более 700 млн рублей. Где Антон Вайно взял еще порядка 500 млн рублей на новую недвижимость?

По мнению журналистов ЦУР, этот вопрос останется без ответа: «Какие же органы и службы осмелятся искать несоответствия и неточности в декларации одного из самых влиятельных чиновников страны?»