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Прокурор Полевского догнал по доходам генпрокурора Чайку
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Прокурор Полевского догнал по доходам генпрокурора Чайку 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Глава прокуратуры Полевского Александр Рудых задекларировал самый большой доход среди прокуроров Свердловской области. За 2017 год он заработал 11,5 миллиона рублей, сообщается на сайте областного надзорного ведомства.
В собственности у Рудых находятся земельный участок площадью 1 025 квадратных метров и автомобиль Toyota Camry. В пользовании — две квартиры площадью 25 и 64 «квадрата».
На втором месте по уровню доходов расположился прокурор Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Корелов, который отчитался о заработанных 8,5 миллиона рублей. Доход его супруги составил 1,5 миллиона. Вместе с супругой и двумя дочерьми Корелов пользуется квартирой в 157 квадратных метров. В собственности у прокурора — внедорожник Toyota Land Cruiser 200, у супруги — кроссовер Toyota RAV-4.
Тройку замыкает свердловский природоохранный прокурор Лариса Ларина, доход которой составил 5,3 миллиона рублей. Она владеет двумя квартирами площадью 33 и 83 квадратных метра, а также пользуется еще одной квартирой и земельным участком в 667 «квадратов». Владельцем земли является супруг прокурора.
Глава надзорного ведомства Свердловской области Сергей Охлопков задекларировал скромные 3 миллиона рублей.
Отмечается, что высокие доходы некоторых прокуроров можно объяснить тем, что в отчетный период они продали принадлежавшее им имущество.
Стоит отметить, что доход полевского прокурора почти дотянулся до заработка генерального прокурора РФ Юрия Чайки, который задекларировал 11,7 миллиона рублей. Его заместитель Юрий Пономарев, курирующий УрФО, заработал 4,8 миллиона.
Ранее по теме: Доходы Генпрокурора Чайки продолжают расти
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