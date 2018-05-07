Прокурор Полевского догнал по доходам генпрокурора Чайку

Глава прокуратуры Полевского Александр Рудых задекларировал самый большой доход среди прокуроров Свердловской области . За 2017 год он заработал 11,5 миллиона рублей, сообщается на сайте областного надзорного ведомства.

В собственности у Рудых находятся земельный участок площадью 1 025 квадратных метров и автомобиль Toyota Camry. В пользовании — две квартиры площадью 25 и 64 «квадрата».

На втором месте по уровню доходов расположился прокурор Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Корелов , который отчитался о заработанных 8,5 миллиона рублей. Доход его супруги составил 1,5 миллиона. Вместе с супругой и двумя дочерьми Корелов пользуется квартирой в 157 квадратных метров. В собственности у прокурора — внедорожник Toyota Land Cruiser 200, у супруги — кроссовер Toyota RAV-4.

Тройку замыкает свердловский природоохранный прокурор Лариса Ларина , доход которой составил 5,3 миллиона рублей. Она владеет двумя квартирами площадью 33 и 83 квадратных метра, а также пользуется еще одной квартирой и земельным участком в 667 «квадратов». Владельцем земли является супруг прокурора.

Глава надзорного ведомства Свердловской области Сергей Охлопков задекларировал скромные 3 миллиона рублей.

Отмечается, что высокие доходы некоторых прокуроров можно объяснить тем, что в отчетный период они продали принадлежавшее им имущество.

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