Пожарные эвакуировали девять человек из горящего дома в Карелии

В результате возгорания в поселке Чупа оказалась повреждена одна квартира в двухэтажном деревянном доме.

6 мая ранним утром в 06 часов 45 минут по телефону «01» поступило сообщение о том, что в поселке Чупа Лоухского района на улице Пионерской горит квартира в 2-х этажном деревянном жилом доме.

Когда поселковые пожарные прибыли к месту вызова, то первым делом они приступили к спасению людей. В первые минуты пожара из опасной зоны было эвакуировано девять человек, они были выведены по лестничным маршам без применения средств индивидуальной защиты для органов дыхания. После того, как жизни людей были в неопасности, брандмейстеры приступили к тушению пожара. Не прошло и десяти минут, как распространение огня по деревянному строению было остановлено, затем пожар был потушен полностью.

В результате пожара огнем была повреждена одна квартира на площади восемь квадратных метров. Причина случившегося будет установлена в ходе специальной проверки.