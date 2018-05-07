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Пожарные эвакуировали девять человек из горящего дома в Карелии
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Пожарные эвакуировали девять человек из горящего дома в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В результате возгорания в поселке Чупа оказалась повреждена одна квартира в двухэтажном деревянном доме.
6 мая ранним утром в 06 часов 45 минут по телефону «01» поступило сообщение о том, что в поселке Чупа Лоухского района на улице Пионерской горит квартира в 2-х этажном деревянном жилом доме.
Когда поселковые пожарные прибыли к месту вызова, то первым делом они приступили к спасению людей. В первые минуты пожара из опасной зоны было эвакуировано девять человек, они были выведены по лестничным маршам без применения средств индивидуальной защиты для органов дыхания. После того, как жизни людей были в неопасности, брандмейстеры приступили к тушению пожара. Не прошло и десяти минут, как распространение огня по деревянному строению было остановлено, затем пожар был потушен полностью.
В результате пожара огнем была повреждена одна квартира на площади восемь квадратных метров. Причина случившегося будет установлена в ходе специальной проверки.
По материалам: ptzgovorit.ru
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