Выбираем новую квартиру: 7 советов для семей с детьми

На покупку нового жилья мамы и папы смотрят совсем другими глазами, нежели люди, которые пока не стали родителями.

Какими должны быть квартира, дом, район для семьи с детьми? Найти ответы на самые важные вопросы «Летидору» помогает Мария Еремина, менеджер агентства недвижимости «Мир инвестиций и девелопмента» ЖК «Диалект».

Новостройка или «вторичка»

Главные преимущества «вторички»заключаются в том, что такие квартиры обычно расположены в районах со сложившейся инфраструктурой, а соседи по дому уже сделали ремонт и не придется страдать от шума и строительного мусора.

Недостатки тоже очевидны — инженерные сети могут быть изношены, планировки далеки от современных представлений о комфорте, а с оформлением могут возникнуть проблемы в связи с незаконными перепланировками, наличием нескольких собственников и так далее.

Квартиры в новостройкахв этом смысле «чище», зато продаются обычно без отделки, а новые соседи увлеченно сверлят и стучат. Для мамы с младенцем, сидящей в декрете, это может стать настоящим испытанием.

Но и плюсов много: просторные лестничные клетки, удобная планировка, места для парковки машин, иногда даже закрытая территория со шлагбаумом и охраной.

Идеальный вариант — новостройка в обжитом районе с развитой инфраструктурой.

Район проживания

Молодые, энергичные и бездетные в большом городе обычно стараются селиться поближе к месту работы. У семей с детьми список требований к району проживания гораздо длиннее.

Желательно, чтобы место было не слишком шумным, с парком неподалеку, рядом с водоемом или рекой.

Детский сад, школа, поликлиника, аптека и продуктовый магазин — условия обязательные.

При этом желательно, чтобы до поликлиники и садика можно было легко добраться с коляской. Как и до хорошо оборудованной детской площадки.

Не поленитесь прогуляться по парку, в котором вам придется часто бывать с ребенком. Убедитесь, что есть дорожки, по которым удобно катать коляску, что вдоль этих дорожек установлены фонари, чтобы не приходилось возвращаться с прогулки впотьмах.

Если дошкольники всегда под присмотром взрослых, то для родителей школьников безопасность района — важный пункт в списке условий.

Проанализируйте, что находится по дороге от дома до школы, насколько безопасна сама дорога, как часто нужно переходить проезжую часть.

Спортивные секции, музыкальные и художественные школы могут быть в и другом районе, но добираться до них на общественном транспорте тоже должно быть удобно.

Важные детали

• Покупайте квартиру возле леса. Все, кто гулял с коляской летом в городском сквере, знают, что кучка деревьев в каменных джунглях не спасает от удушающей жары. Лес — совсем другое дело. Даже при очень высокой температуре вам будет комфортно в тени деревьев, вы сможете часами гулять с ребенком.

• Обратите внимание на то, есть ли охрана в доме, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи и исключить воровство колясок, которые стоят в подъезде.

• Уточните размер коридора в новой квартире. Если коляску придется закатывать домой, она может перекрыть все движение в коридоре.

• Изучите ширину входа в лифт, чтобы туда проходила ваша коляска и не пришлось ее таскать на своих плечах.

• Спросите, есть ли в доме кладовки общего пользования. Это очень удобно для мамочек с детьми, ведь ребенок растет быстро, его одежда и игрушки моментально захламляют квартиру.

Многим важно все накопившееся складывать в кладовку на случай рождения второго ребенка.

• Изучите, есть ли рядом с новым домом языковые и развивающие центры для детей, какие там цены, чтобы вам не пришлось тратить много денег и времени на дорогу.

Качество постройки

Сначала внимательно осмотрите помещение: нет ли на стенах плесени, посторонних запахов, хорошо ли работает вентиляция. Проверьте состояние водопроводных и канализационных труб.

Уточнить, какие материалы использовались при строительстве, можно в проектной декларации.

В ней указывают, из чего дом построен (монолитный, панельный, кирпичный).

Давайте сравним типы домов.

Кирпичный дом Виды:

• керамический — хорошо держит тепло;

• силикатный — менее теплоустойчив, зато дешевле.

Монолитный дом Виды:

• монолитные. Построены только из бетона;

• монолитно-кирпичные. Внутри бетон, снаружи газоблоки или кирпич.

Панельный дом Дом строят из заранее изготовленных на заводе железобетонных плит.

Квартира с отделкой

Если вы покупаете квартиру с отделкой, в проектной декларации вы найдете перечень работ и материалов, которые формируют стоимость ремонта.

Убедитесь, что застройщик не экономил на материалах. Некачественные строительные материалы (дешевые стеновые панели, ДСП, лаки, краски) могут быть небезопасными и даже токсичными.

Особенно для малышей, склонных к аллергии.

Количество комнат

В однокомнатной квартире или в квартире-студии даже с одним ребенком будет тесновато. Считается, что на человека должно приходиться не менее шести квадратных метров жилой площади, но чем больше, тем лучше. Для двоих детей лучше выбирать детскую размером не менее пятнадцати квадратных метров. Тогда хватит места и для игрушек, и для стола, и даже для компактного спортивного комплекса.

Оптимальный вариант — трехкомнатная квартира, в которой есть родительская спальня, детская и общая комната-гостиная.

Также хорошо, чтобы детская располагалась на солнечной стороне и не примыкала к лифтовой шахте.

Обязательно изучите, каким способом к дому подведена вода и канализация.

Если дом подключен к городским сервисам, то стоимость квартплаты будет обычной, если же водоснабжение и канализация сооружены застройщиком, который строит ваш дом, то стоимость услуг ЖКХ может быть космических размеров.

Удачных покупок!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!