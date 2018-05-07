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В Испании продолжает дорожать жилье на вторичном рынке
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В Испании продолжает дорожать жилье на вторичном рынке 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным портала Idealista, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в апреле 2018-го составила €1630. В провинции Мадрид цена за квадратный метр поднялась до €2750 и впервые превысила соответствующий уровень в Гипускоа (€2710), а также в Барселоне, где квадратный метр стоит в среднем €2700. Самыми доступными провинциями для покупки «вторички» признаны Толедо (€780), Авила (€800) и Сьюдад-Реаль (€840), пишет Noticia.ru. Вторичное жилье в апреле подешевело лишь в трех автономных сообществах: Кастилья-Ла-Манче (-0,8%), Эстремадуре (-0,3%) и Стране Басков (-0.1%). Самый значительный рост наблюдался в Риохе (+3,7%), Мадриде (+2,8%) и Наварре (+1,6%). По дороговизне вторичного жилья следом за Мадридским сообществом идут Балеарские острова (€2610 за кв.м) и Страна Басков (€2500). Самые дешевые атвономные сообщества — Кастилья-Ла-Манча (€900), Эстремадура (€930) и Мурсия (€1020).
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