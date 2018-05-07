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Краевой бюджет пополнился за счет автолюбителей Приморья на 100 млн рублей
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Краевой бюджет пополнился за счет автолюбителей Приморья на 100 млн рублей 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
С начала 2018 года местный бюджет пополнился более чем на 100 миллионов рублей. По результатам обработки фотофактов за нарушения правил дорожного движения возбуждено более 200 тысяч административных дел. Об этом сообщил Primpress со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Больше всего штрафов назначено за превышение скорости: на общую сумму более чем 83 миллиона рублей.
Несоблюдение водителями требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, принесло в казну региона 11 миллионов рублей, а нарушение правил остановки или стоянки ТС — около семи миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что действие договоров автострахования с 13 июня 2018 года будет прекращено в Приморском крае.
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