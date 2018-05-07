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Порядка 8 тыс. кв. м дорог отремонтировали в Щербинке
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Порядка 8 тыс. кв. м дорог отремонтировали в Щербинке 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
В Щербинке в микрорайоне Остафьево отремонтировано порядка 8 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на заместителя главы округа Александра Шутикова.
«Всего в городском округе 16,8 тыс. кв. м полотна. Сейчас активные работы ведутся по текущему ремонту дорог в микрорайоне Остафьево. В настоящий момент отремонтировано порядка 8 тыс. кв. м, — сказал А. Шутиков.
В пресс-службе уточнили, что всего в Щербинке планируется отремонтировать 20 дорог. Из них четыре находятся в микрорайоне Остафьево.
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