Ещё
Самым популярным городом на 9 мая у туристов стал Петербург
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самым популярным городом на 9 мая у туристов стал Петербург 

Авторадио 1 час назад
Фото: Главный региональный
Санкт-Петербург стал самым популярным городом у российских туристов для поездок на 9 мая, сообщили РИА Новости в городском комитете по развитию туризма. Там, в свою очередь, сослались на рейтинг бронирования гостиниц и квартир с 8 на 9 мая. Помимо северной столицы у туристов в День Победы популярны Севастополь, Москва, Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и Брест. Петербург, обогнав Москву, впервые стал самым популярным у туристов направлением на 9 мая. Теперь городские власти хотят, чтобы северная столица обогнала по популярности остальные города и для путешествий на первомайские выходные.
Авторадио: последние новости
Новый майский указ Путина потребует от кабмина очень напряженной работы - Исаев Около 150 человек эвакуировали из саратовской пятиэтажки, где обрушилась стена - МЧС Госдума рассмотрит законопроект о добровольном страховании жилья от ЧС в июне
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП47
Астролог предсказал победу Путина и пожалел49
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1064
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»349
Цвет настроения синий: Поклонскую высмеяли в сети50
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество Другое
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение