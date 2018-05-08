Свыше двух тысяч ветеранов обеспечили жильем в Московской области

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости . Более двух тысяч подмосковных ветеранов обеспечили жильем за 10 лет, сообщает региональный Минстрой . «В общей сложности на эти цели направлено более трех миллиардов бюджетных средств», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что с начала действия указа президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» обеспечены жильем 2,24 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вдов и ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

За последние пять в Подмосковье обеспечено жильем 240 ветеранов. В 2017 году улучшили жилищные условия 10 ветеранов, в 2016 году — 13, в 2015— 54, в 2014 — 85, а в 2013 — 116 жителей Подмосковья.

Сводный список ветеранов Московской области, подлежащих обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, постоянно пополняется. При подтверждении права на получение мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета они обеспечиваются жильем. В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» постановка ветеранов на учет нуждающихся в жилых помещениях не ограничена во времени, заключается в сообщении.