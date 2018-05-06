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Проблемы горожан эффективно решают
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Проблемы горожан эффективно решают 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В ходе ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева сообщила, что за прошлый год в аппарат уполномоченного поступило 4650 обращений, касающихся нарушений прав и свобод.
Число обращений по сравнению с 2016 годом снизилось на 11,8 процента. Без малого 4,5 тысячи обращений были рассмотрены — это на 23,9 процента больше показателей 2016 года. Уполномоченный и сотрудники аппарата провели 73 выездные проверки по фактам предполагаемых нарушений.
— По обращению уполномоченного за допущенные нарушения прав граждан два должностных лица и пять юридических лиц привлечены к административной ответственности, 24 должностных лица — к дисциплинарной ответственности, — сообщила Татьяна Потяева.
По итогам рассмотрения жалоб более чем в половине случаев гражданам разъяснили способы и формы защиты, помогли полностью или частично решить их вопрос. Доводы обращений не подтвердились в 6,25 процента случаев.
— Особое внимание в отчетном году было уделено вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан при реализации программы реновации, — подчеркнула в докладе Татьяна Потяева.
Уполномоченный по правам человека в Москве вошла в состав Общественного штаба по контролю за реализацией программы. Выявленные в ходе приемов граждан проблемы аппарат уполномоченного доносил до сведения заинтересованных органов исполнительной власти. Татьяна Потяева отметила, что в 2018 году аппарат продолжит следить за соблюдением прав граждан, переезжающих в новые квартиры.
Развитие получили и другие актуальные для москвичей вопросы сферы жилищных отношений.
— Число семей, стоящих на жилищном учете на 31 декабря 2017 года, составляет 67 939 и является самым низким за последние 10 лет, — заявила в ходе доклада Татьяна Потяева. — Для предоставления субсидии на приобретение или строительство жилья бюджетом города Москвы было запланировано 6 миллиардов рублей.
На заседании столичного парламента депутаты поддержали доклад Уполномоченного по правам человека в Москве.
— Мы часто обращаемся в аппарат Уполномоченного по правам человека в Москве с вопросами, и все они решаются очень быстро, — отметила член комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Лариса Картавцева. — Те формы, которые применяются — выездные встречи и мероприятия, конференции, тесное взаимодействие с общественными организациями, работа экспертного совета, — доказали свою эффективность.
Депутат также подчеркнула, что в последующей работе аппарату уполномоченного нужно особое внимание уделить проблеме насилия в семье, пропаганде семейных ценностей, укреплению уважения к старшему поколению.
СПРАВКА
Татьяна Потяева отметила улучшение ситуации с обеспечением жильем детей-сирот. На конец 2017 года при наличии 689 положительных решений Департамента городского имущества Москвы подобрано и направлено для осмотра 655 жилых помещений, заключено 496 договоров найма на предоставленные квартиры.
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