Ретейлеры увеличили выпуск детских подгузников на 20 процентов 

Ретейлеры привлекают покупателей дешевизной. Так, подгузники пятерки крупнейших брендов в среднем стоят 957 рублей за упаковку, включая и регулярные продажи, и промоакции. А вот подгузники, выпущенные под СТМ сетей, обойдутся в 507 рублей. Потребители экономят, поэтому такие детские товары стремительно завоевывают рынок.
Многие торговые сети уже, по сути, являются произ-водственно-торговыми холдингами
Если профильные компании серьезно вкладывают в маркетинг и обновление продуктовой линейки, то сети работают на универсальный спрос, они могут просто взять востребованный товар и выпустить его под собственным брендом, говорит председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Доля СТМ детских товаров будет расти и дальше. Многие сети уже, по сути, являются производственно-торговыми холдингами, отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Вот только пока российское производство детских товаров во многом является «сборочным», товар производится из зарубежных комплектующих, добавляет Андрей Карпов. Российские нетканые материалы для производства санитарно-гигиенической продукции сейчас занимают менее половины рынка, который оценивается в 4,5 миллиарда рублей. А полимеры для выпуска самих нетканых материалов в основном завозят из-за рубежа, полностью импортный абсорбент для подгузников. Это сдерживает развитие рынка.
Минпромторг реализует программу поддержки производства нетканых материалов. В частности, производители получают кредиты по льготной ставке под 5 процентов, но пока ощутимых результатов она не принесла.