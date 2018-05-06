Ретейлеры увеличили выпуск детских подгузников на 20 процентов

Ретейлеры привлекают покупателей дешевизной. Так, подгузники пятерки крупнейших брендов в среднем стоят 957 рублей за упаковку, включая и регулярные продажи, и промоакции. А вот подгузники, выпущенные под СТМ сетей, обойдутся в 507 рублей. Потребители экономят, поэтому такие детские товары стремительно завоевывают рынок.

Многие торговые сети уже, по сути, являются произ-водственно-торговыми холдингами

Если профильные компании серьезно вкладывают в маркетинг и обновление продуктовой линейки, то сети работают на универсальный спрос, они могут просто взять востребованный товар и выпустить его под собственным брендом, говорит председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов

Доля СТМ детских товаров будет расти и дальше. Многие сети уже, по сути, являются производственно-торговыми холдингами, отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина . Вот только пока российское производство детских товаров во многом является «сборочным», товар производится из зарубежных комплектующих, добавляет Андрей Карпов. Российские нетканые материалы для производства санитарно-гигиенической продукции сейчас занимают менее половины рынка, который оценивается в 4,5 миллиарда рублей. А полимеры для выпуска самих нетканых материалов в основном завозят из-за рубежа, полностью импортный абсорбент для подгузников. Это сдерживает развитие рынка.