Почему низка конкуренция

Большей частью жилых домов в столице из года в год бессменно управляет ГБУ «Жилищник». Это государственное бюджетное учреждение сегодня содержит около 60 процентов объема жилья Москвы . Почему в их дома не приходят частные управляющие компании (УК)?

Дело тут не в заговоре и не в монополии государства. Дело в том, что большинство домов частным управляющим компаниям просто неинтересны, потому что они старые. Когда изношен фасад, кровля, коммуникации — трубы холодного и горячего водоснабжения, канализация, электрика, — эксплуатация дома обходится очень дорого. Потому что все и вся нужно постоянно ремонтировать. А ремонт — это деньги. Между тем управляющая компания получает всего около 20 процентов от той суммы, которую вы вносите по платежке. Остальное уходит поставщикам услуг — воды, тепла, канализования и так далее. Но управляющие компании — не волонтеры и не благотворители. Это частные фирмы, созданные для получения прибыли. Поэтому они с удовольствием берутся за новые — желательно возрастом от 3 до 10 лет — дома, где что-то постоянно ремонтировать не нужно. Вот за такое жилье, поверьте, управляющие компании чуть ли не дерутся. А ваша старая панелька, построенная в 1960–1970-х, им совершенно неинтересна. И ждать, что к вам придет УК и «сделает красиво», как вы хотите, не стоит. Не придет.

Но есть и хорошая новость. В Москве развернулась программа капитального ремонта. Дома, которые его прошли, моментально становятся частным управляющим компаниям интересны. Почему? Потому что в них, во-первых, меняют все коммуникации, а значит, они перестают течь, во-вторых, ремонтируют фасад и кровлю. А ведь именно содержание коммуникаций, кровли и фасада — основные расходы управляющей компании. Так что если ваш дом старый, но при этом скоро будет отремонтирован, у вас как у жильцов и собственников жилья появится возможность выбора управляющей компании.