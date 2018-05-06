В Соликамске во время пожара полностью выгорел балкон

6 мая в Соликамске произошёл пожар.

Очевидцы опубликовали видео, как с огнём борются пожарные. На кадрах записи видно, что балкон четвёртого этажа выгорел полностью. Огнём повредило также балконы соседних квартир. Клубы чёрного дыма поднимались высоко в небо. Из окон той же квартиры на другой стороне дома также валил дым.

«В 12.28 по местному времени поступило сообщение о загорании в квартире по улице Парижской Коммуны в Соликамске. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи», — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю

В 12.36 пожар удалось потушить. Ущерб и причины пожара пока устанавливаются. Известно, что в результате пожара сгорели домашние вещи.