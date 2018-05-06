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Во Дворце спорта Ингушетии до конца года откроется бассейн стоимостью 107 млн рублей
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Во Дворце спорта Ингушетии до конца года откроется бассейн стоимостью 107 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Большой бассейн откроется на территории Дворца спорта «Магас» в Ингушетии до конца года. Стоимость объекта составляет порядка 107 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь минспорта Ингушетии Аиша Гапархоева.
"Строительство бассейна на территории Дворца спорта завершится до конца этого года, сейчас все строительные и монтажные работы выполнены на 65%. Стоимость объекта составляет более 107 млн рублей", — сказала Гапархоева.
По ее словам, в бассейне будет современная и надежная система водоочистки и водоподготовки. Сам бассейн будет находится в отдельном здании, которое строится на территории Дворца спорта и будет рассчитан и на маломобильные категории населения.
"В здании будет два бассейна — большой и маленький, второй рассчитан на людей с ограниченными возможностями здоровья, с которыми будут заниматься специалисты, имеющие медицинское образование. Здесь можно будет заниматься спортивным плаванием, мы будем набирать группы, которые будут тренировать квалифицированные тренеры, помимо этого, в бассейн, в определенные часы, смогут приходить и люди, которые просто для себя хотят научиться плавать или поправить здоровье", — рассказал ТАСС директор Дворца спорта Муса Тимурзиев.
Дворец спорта «Магас» открыли в декабре 2016 года. Он рассчитан на 3,5 тыс. мест. Его стоимость — более 1,2 млрд рублей, площадь — 14 тыс. кв. м. В здании имеются залы для занятия боксом, борьбой, аэробикой и акробатикой.
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