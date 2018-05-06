Кому принадлежит огород у дома

В социальной сети пользователь задал такой вопрос: кому принадлежит огород рядом с многоквартирным домом? Выяснилось, что гражданин приобрел квартиру, а вместе с ней ему достался огород, который человек облагородил: посадил там растения и деревья. И два года пребывал в уверенности, что это его собственность. Но потом в дом въехала новая жительница, которая также заявила свои права на участок. Кто же прав?

Как отмечает адвокат Максим Сыров, представитель коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры», по Жилищному кодексу земельный участок — это общее имущество, а значит, принадлежит всем жильцам дома.

В то же время юристы консалтинговой компании «В рамках закона» советуют заказать в Росреестре соответствующие выписки — возможен такой вариант, при котором землю передали одному из владельцев квартиры в аренду.

Никто землю не арендовал? Тогда можно попробовать подтвердить право пользования огородом на общем собрании жильцов. Но нет никакой гарантии, что, во-первых, удастся это собрание провести, а во-вторых, что собственники поддержат того, кто облагородил территорию.

Как же решить спор за огород у дома? News.ru узнал у юристов.

По законодательству, собственность на квартиру в многоквартирном доме никак не связана с собственностью на землю. Следовательно, утверждение «вместе с квартирой от прежних хозяев ему достался и огород у дома» не имеет юридического смысла.

Право на земельный участок регистрируют в органах УФРС и подтверждают записями в государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Нет записи — нет и права. Все просто.

Земля вокруг многоквартирного дома может находиться в пользовании и владении у Жилищно-Строительного Кооператива (ЖСК) — тогда право пользования огородом можно подтвердить протоколом общего собрания. Но на практике, за 15 лет существования ЖСК, такого не встречал.

Возможен и вариант, при котором земля вокруг многоквартирного дома вообще никак не оформлена. Соответственно, и прав на нее нет ни у кого из жильцов — вся эта земля находится в распоряжении администрации города или поселения.

Получается, что обе стороны в споре за огород являются самозахватчиками и никаких прав на нее не имеют. Поэтому юридических путей для разрешения данного спора нет.

Светлана Погребская, руководитель практики земельно-имущественных отношений юридической компании «Деловой дом»:

Прилегающая территория к многоквартирному дому — это общедолевая собственность владельцев квартир. Чтобы определить право собственности на участок, нужно обратиться к договору купли-продажи.

Если в договоре указано право собственности на участок, то человек может им пользоваться. Однако, если жители дома считают, что собственность занята незаконно, им следует рассмотреть этот вопрос на общем собрании. Не получилось этого сделать? Тогда стоит обратиться в суд.

Алексей Крюков , руководитель юридической компании по арбитражным делам «Крюков и Партнеры»:

Облагороженный огород является общей территорией, и личных прав у граждан на нее нет. Соответственно, ни одна из сторон не имеет исключительных прав. Территория рядом с домом может принадлежать застройщику, муниципалитету или городу.