На ремонт дворовых территорий и проездов к ним во Владивостоке выделили 18,8 млн рублей

Работы планируется провести по нескольким адресам.

Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока объявило электронный аукцион на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Максимальная цена контракта составляет около 18,8 млн рублей. Работы нужно выполнить по следующим адресам: проезд вдоль домов №№ 40, 42 по ул. Баляева; проезд к дому №19 по Народному проспекту; проезд к дому №27 по Народному проспекту; проезд от дома №19 до дома №23 ул. Сабанеева; проезд от ул. Жигура к дому №40 по ул. Жигура; дворовые территории многоквартирных домов №№ 24, 26, 28 по ул. Тухачевского.

Срок выполнения работ — до 30 сентября 2018 года.