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На ремонт дворовых территорий и проездов к ним во Владивостоке выделили 18,8 млн рублей
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На ремонт дворовых территорий и проездов к ним во Владивостоке выделили 18,8 млн рублей 

Prim.News 43 минуты назад
Работы планируется провести по нескольким адресам.
Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока объявило электронный аукцион на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Максимальная цена контракта составляет около 18,8 млн рублей. Работы нужно выполнить по следующим адресам: проезд вдоль домов №№ 40, 42 по ул. Баляева; проезд к дому №19 по Народному проспекту; проезд к дому №27 по Народному проспекту; проезд от дома №19 до дома №23 ул. Сабанеева; проезд от ул. Жигура к дому №40 по ул. Жигура; дворовые территории многоквартирных домов №№ 24, 26, 28 по ул. Тухачевского.
Срок выполнения работ — до 30 сентября 2018 года.
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