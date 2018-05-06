Госдума рассмотрит законопроект о добровольном страховании жилья от ЧС в июне 

Документ предусматривает создание системы оказания помощи россиянам на восстановление или приобретение имущества, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций. Например, при наводнении или пожаре. Граждан не будут принуждать страховать свое жилье, но создадут такие условия, при которых им будет лучше сделать это самим, пишет «Газета ру». Среди таких «стимулов» предлагается поэтапное сокращение государственной финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций гражданам, не заключившим договор страхования жилого помещения. Это сокращение пойдет по двум каналам. Юристы и часть депутатов критически относятся к этой инициативе.