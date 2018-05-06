Ещё
В Саратове потушили пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове потушили пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров 

РИА Новости 1 час назад
САРАТОВ, 6 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупный пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров в воскресенье потушили на территории бывшего элеватора в Заводском районе Саратова, сообщила РИА Новости представитель областного главка МЧС Наталия Каранатова.
"Вчера сигнал поступил в 21.50 (20.50 мск) о загорании трех недействующих ангаров на территории бывшего элеватора. Площадь пожара составила 3600 квадратных метров… Сегодня ночью в 4.00 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что пожарные не дали огню добраться до близлежащих жилых домов. Причина возгорания устанавливается.
На месте работали 11 единиц основной и специальной пожарной техники и 42 человека личного состава.
РИА Новости: последние новости
Суд в Петербурге признал законным изъятие недвижимости "Свидетелей Иеговы"* На юго-западе Москвы на балконе жилого дома взорвался газовый баллон В ГД прокомментировали идею освободить семьи с детьми от налога на жилье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1481
Украине запретили использовать «Джавелины»205
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс104
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»159
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии120
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение