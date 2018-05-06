Продажи подержанных электромобилей в России в I квартале 2018 г. выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 332 машины, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Вторичный рынок электрокаров продолжает стремительно расти. Так, согласно данным аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2018 г. в России было реализовано 332 электромобиля с пробегом, что в 2,9 раза превышает показатель годичной давности (115 электромобилей). Как отмечают эксперты агентства, столь резкий рост популярности электрокаров на вторичном рынке обусловлен ввозом Nissan Leaf на Дальний Восток из соседней Японии. Именно на эту модель приходится свыше 90% всех перепродаж электромобилей в нашей стране», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в январе-марте 2018 г. на учет встало 310 экземпляров Nissan Leaf — против 94 годом ранее. Свыше 40% из них остались в Дальневосточном ФО (134 электромобиля), еще 20% переехало в Сибирь (63 машины), а оставшаяся треть разъехалась к своим новым хозяевам по стране (113 электрокаров). Помимо Nissan Leaf, на вторичном рынке в I квартале было реализовано еще 22 других электрокара с пробегом — Tesla (седан S — 9 vfiby; кроссовер Х — 2 vfibys), Mitsubishi i-MiEV (7 электромобилей), BMW i3 (3 машин) и Renault Twizy (1 электрокар). Отмечается, что большая их часть осела в Москве и Подмосковье (13 машин).