В Мурманской области выйдут из строя сразу 1700 лифтов

— С 2017 года работу лифтового оборудования контролирует Ростехнадзор , — отметил министр. — Согласно техническому регламенту Таможенного союза, все лифты, которые отработали более 25 лет, к февралю 2020 года будут остановлены. Власти регионов не смогут повлиять на эту ситуацию, поскольку таковы требования законодательства. Бремя ответственности за содержание жилфонда несет собственник — нравится нам это или нет. Необходимо инициировать собрание собственников жилья для того, чтобы принять решение по замене лифта. Мы сегодня говорим об этом муниципалитетам.

Чтобы одномоментно заменить лифты в таком количестве у регионального Фонда капремонта не хватит денег даже в том случае, если фонд займется только заменой лифтов и перестанет финансировать все остальные работы по капремонту жилья. Если учесть, что замена одного лифта стоит 2,5-3,5 миллиона рублей, то потребуется несколько миллиардов рублей. Сегодня в рамках региональной программы ускоренной замены лифтового оборудования в Мурманской области за счет средств Фонда капремонта к 2020 году предполагается заменить 376 лифтов в 164 домах.

— Большая их часть уже заменена, — рассказали в пресс-службе фонда. — Работы ведутся с опережением графика. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 289 лифтов, а все остальные предполагается сдать уже осенью 2018 года. Никакого бюджетного финансирования программы не предусмотрено, все средства поступают за счет взносов граждан на капремонт. Граждане не успеют накопить необходимые средства к 2020 году. Это проблема федерального уровня, которая касается многих регионов.

Эксперты подчеркивают, что государственную политику в отношении замены лифтов необходимо менять. Прежде всего это касается источников финансирования. Бремя этих расходов не должно лежать только на собственниках жилья, с такой финансовой нагрузкой они не способны справиться, тем более за такое короткое время. Если в доме на 100 квартир нуждается в замене один лифт стоимостью в 3 миллиона рублей, то это означает, что каждая квартира должна собрать 30 тысяч рублей на его замену. При этом многие жители нижних этажей могут заявить, что им лифт не нужен, и откажутся финансировать его замену. Все это время жильцы верхних этажей будут ходить пешком. Подобные прецеденты уже случались — после того, как пожар вывел из строя лифт в одной из девятиэтажек Мурманска , жильцам дома почти год пришлось ходить по лестницам пешком, так как собрать 3 миллиона на замену подъемника оказалось для них непосильной задачей.

Если в доме на 100 квартир нужно заменить один лифт, то с каждой квартиры надо собрать по 30 тысяч рублей

По мнению председателя правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области Юрия Дуниа, менять лифты необходимо за счет муниципальных, региональных и федерального бюджетов, иначе проблему не решить. Региональным властям стоит принять детально проработанную программу по мамены лифтов.

Между тем Сегодня в России программы по ускоренной замене лифтов финансируются региональными фондами капремонта на условиях трехлетней рассрочки — сначала подрядчик меняет лифт, а затем в течение 2-3 лет на его счет поступает плата за работу. Есть еще одна схема, подразумевающая замену лифтов в кредит, которая стала «ведомственным приоритетом» Минстроя России . В этом случае производителей лифтов кредитуют банки. Но в Мурманской области этот проект не пошел. Как сообщили в региональном Фонде капремонта, лифты в Заполярье меняются исключительно за счет средств фонда.

— Взять кредит на лифт нереально, — заявил председатель «Союза объединений собственников жилья» Мурманской области Игорь Буренко. — Обеспечить его нечем. У ТСЖ или управляющей компании нет имущества, которое могло бы стать залогом.