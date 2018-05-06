Иномарка, стоимостью более полумиллиона рублей, горела в Череповце

Пятилетняя «Ауди», припаркованная на Годовикова, 5, вспыхнула сегодня ночью около половины третьего. Через пять минут на место прибыли пять пожарных на двух единицах техники. Столько же времени потребовалось для тушения. За 10 минут огонь повредил большую часть иномарки, принадлежащей 23-летней женщине.

Площадь пожара составила два квадратных метра, повреждены моторный отсек, капот, передние фары, частично выгорел салон. Ущерб от пожара оценен в 500 тысяч рублей, спасти удалось материальных ценностей на сумму 50 тысяч рублей.