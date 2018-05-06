Стандарт-класс умирать не собирается

В последние месяцы популярность недвижимости стандарт-класса неуклонно падал, а ее место занимало жилье комфорт-класса. В результате, как утверждают эксперты "Инком-Недвижимость" , доля квартир стандарт-класса в общем предложении по итогам 2017 года сократилась до 3%, а у комфорт-класса — 47%. А вот по итогам 2014 года именно стандарт-класс (тогда его называли эконом-класс) занимал 45% на рынке, а доля комфорт-класса была 6%.

Поэтому вполне закономерен вопрос — а есть ли будущее у стандарт-класса на российском рынке недвижимости и насколько могут упасть цены на рынке вообще?

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин считает, что в столице недорогое стандартное жилье всегда будет пользоваться спросом, однако его качественные характеристики оставляют желать лучшего. Кроме того, доля такого жилья на данный момент очень невысока по сравнению с сегментом комфорт-класса, который занимает почти половину рынка.

Жилые комплексы комфорт-класса, представленные на московском рынке сегодня, значительно превосходят по качеству архитектуры, благоустройства и собственной инфраструктуры объекты, которые возводятся в рамках реновации.

Столичные девелоперы нередко предлагают проекты массового сегмента на ранней стадии строительства по ценам, сопоставимым со стоимостью жилья в панельных пятиэтажках — наиболее бюджетном варианте рынка жилой недвижимости в Москве

"Именно поэтому коммерческие застройщики, скорее всего, не станут брать проекты стандартного жилья за основу своих будущих жилых комплексов, так как они скорее всего проиграют в конкурентной борьбе. Если же застройщиком выступят городские власти, то их продукт будет успешен только при заметном снижении цены, что в принципе возможно в рамках программы реновации. Однако речь пойдет совсем о другом слое потенциальных покупателей, которые сегодня не могут позволить себе жилье комфорт-класса", — говорит эксперт.

В свою очередь генеральный директор Tekta Group Роман Сычев считает, что сокращение реальных доходов населения в течение последних четырех лет, безусловно, создает предпосылки для высокого спроса на стандартное жилье.

Генеральный директор IKON Development Евгения Акимова замечает, что проблема заключается в том, что Минстрой до сих пор не определил критерии, согласно которым тот или иной проект можно будет отнести к стандартному классу. Да и в целом присвоение сегмента часто носит субъективный и больше маркетинговый характер, когда застройщик стремится завысить класс проекта, не наделяя его должными качествами.

Поэтому востребованность стандартного жилья будет зависеть от того, произойдет ли просто подмена понятий с эконома на стандарт, или же чиновники действительно повысят минимальную планку для застройщиков, внеся поправки в нормативную строительную базу.

С одной стороны, такие изменения повысят качество жилого фонда в целом по стране, усложнив работу девелоперов, экономящих буквально на всем. И если для московского региона такая проблема менее актуальна, то в других областях нашей родины практически в любом городе можно найти «бетонные коробки», построенные в лучших традициях 70-х годов прошлого века — без благоустроенных дворов, безопасных детских площадок, парковочных мест и пр. В Москве такие примеры на первичном рынке уже не встретить — в условиях рекордного объема предложения застройщики строят качественный продукт, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

С другой стороны, запрет на строительство жилья стандарт-класса может привести к росту цен, что в условиях снижения доходов населения ограничит доступность недвижимости для многих граждан. Поэтому востребованность проектов стандартного класса будет зависеть от того, как изменятся строительные нормативы по отношению к самым бюджетным проектам. Важно не «перегнуть палку», ведь впереди застройщиков ждут серьезные законодательные изменения, а вместе с ними — и непростой переходный период. Поэтому важно найти компромисс между качеством и себестоимостью. Только тогда стандартное жилье будет пользоваться спросом. Иначе одни потенциальные клиенты уйдут в комфорт-класс, а другие, менее обеспеченные, просто откажутся от покупки из-за роста цен даже на самые бюджетные новостройки.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая говорит, что сегодня чиновники разрабатывают критерии жилья стандартного класса. Уже известно, что планируется увеличить высоту потолка и организовать входы в подъезды на уровне земли. Такие, казалось бы, на первый взгляд, уже привычные столичному покупателю опции до сих пор остаются недоступными для многих российских городов, где покупатели вынуждены приобретать морально и концептуально устаревшие новостройки за неимением иного выбора.

"Появление жилья стандартного класса означает «революцию качества» в целом по России . А с учетом того, что стандартное жилье по-прежнему остается самым бюджетным вариантом, оно однозначно будет пользоваться спросом. Кроме того, вполне возможно, что часть клиентов даже перейдут со вторичного рынка на первичный, получив в новостройке те характеристики, которые ранее были недоступны", — резюмирует Литинецкая.

Эксперты рынка недвижимости приходят к выводу, что никакого дефицита жилья массовых сегментов на российском рынке не предвидится. Например, в Москве в ближайшие годы будет реновация, а по этой программе будет возводиться в основном недорогое жилье.