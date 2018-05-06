Жильцов дома на Судоремонтной срочно эвакуировали из-за потопленных квартир

В минувшую пятницу, 4 апреля, в Тюмени жителей двухэтажного дома на улице Судоремонтной срочно эвакуировали из-за коммунального ЧП. В девятом часу вечера квартиры горожан стало топить. Оказалось, что рабочие, выполняющие капремонт крыши, разобрали деревянный каркас и плохо застелили его пленкой, поэтому дождевая вода и просочилась вовнутрь здания. Усложнило ситуацию и то, что на чердаке дома сорвало трубу горячего водоснабжения. В результате чего несколько квартир на верхних этажах сильно затопило. Жильцы сразу обратились в экстренные службы за помощью.

— Прибывшие спасатели оценили состояние дома на предмет повреждения дома и пришли к выводу, что есть серьезная угроза обрушения потолка, — рассказал один из местных жителей, — поэтому некоторым и было предложено временно съехать в гостиницу.

Информацию о случившемся подтвердили и в администрации города.

— Ремонт крыши многоквартирного дома № 11 по улице Судоремонтной взят на личный контроль директора департамента городского хозяйства. Вчера утром прошло оперативное совещание с подрядчиком и специалистами службы контроля, в результате был составлен детальный план действий. Ситуация складывалась так: подрядчик в конце апреля вышел на объект и приступил к ремонту крыши. Рабочие разобрали 40% конструкций скатной крыши — деревянный каркас. При этом они плохо застелили поверхность пленкой. В то же время произошло повреждение системы отопления, вследствие чего затопило 4 квартиры. Было испорчено личное имущество граждан. Целостность конструкций не нарушена. В связи с подтоплением четырех жилых помещений электроснабжение этих квартир было отключено. Система теплоснабжения оперативно восстановлена управляющей компанией. Жителям одной квартиры предложили заселиться в гостиницу «Колос». Также дом был взят под охрану сотрудниками полиции.

На фото видно, что квартиры затопило

В ведомстве также сообщили, что на сегодняшний день уже составлен акт, в котором есть подтверждения допущенных ошибок при проведении ремонтных работ на крыше. В ближайшее время управляющая компания выявит сумму ущерба в каждой из квартир. Владельцы, чье имущество пострадало, смогут выбрать денежную компенсацию или ремонт, который выполнят рабочие подрядчика.

При этом коммунальном ЧП, по словам жильцов, пострадали мебель, бытовая техника и другое имущество

— Поскольку все риски застрахованы, то фирма добровольно готова выплатить компенсацию владельцам квартир. Акт приемки будет подписан лишь после того, как подрядная организация полностью возместит ущерб владельцам затопленных квартир. Также дополнительно будет проведено обследование несущих конструкций дома, чтобы удостовериться, что серьезных повреждений нет. На всех этапах проведения работ будет осуществляться тщательный контроль, все работы — актироваться, — добавили в администрации.