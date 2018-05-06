В Приморье на пожаре было спасено 18 человек 

6 мая в 1.35 на пульт пожарной охраны города Уссурийска поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Горького, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Спустя 4 минуты по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты.
Наблюдалось сильное задымление в подъезде дома и внутри квартиры. Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные приступили к тушению.
В предохранительных целях из соседних квартир была проведена эвакуация жильцов. При помощи спасустройств из отрезанных дымом жилых квартир было выведено 18 человек.
В 1.57 пожар был локализован, а в 3.49 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 25 кв. м. При тушении было задействовано 31 человек личного состава и 9 единиц техники. В результате пожара пострадали три человека, с диагнозом «отравление продуктами горения» они были доставлены в лечебное учреждение.