В Приморье на пожаре было спасено 18 человек

Спустя 4 минуты по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты.

Наблюдалось сильное задымление в подъезде дома и внутри квартиры. Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные приступили к тушению.

В предохранительных целях из соседних квартир была проведена эвакуация жильцов. При помощи спасустройств из отрезанных дымом жилых квартир было выведено 18 человек.

В 1.57 пожар был локализован, а в 3.49 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 25 кв. м. При тушении было задействовано 31 человек личного состава и 9 единиц техники. В результате пожара пострадали три человека, с диагнозом «отравление продуктами горения» они были доставлены в лечебное учреждение.